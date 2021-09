L'avventura di Paolo, Pietro e Andrea: Parma-Assisi in bici per le famiglie colpite da sla - Video

" frameborder="0" allowfullscreen >

Dona di SLAncio, raccolta fondi per le famiglie colpite dalla sla. Protagonisti il parmigiano Paolo Delporto rappresentato dal fratello Pietro e l'ironman di Casalmaggiore. Andrea Devicenzi. Pietro e Andrea dal 29 settembre al 3 ottobre, in 5 tappe, percorreranno in bici i 500 chilometri che vanno da Parma ad Assisi. “La nostra – spiega Paolo Delporto in questo video promozionale – è una storia di amicizia, di sport, di valori e di aiuto verso gli altri. Un’amicizia con Andrea iniziata 10 anni fa quando assieme a mio fratello Pietro abbiamo voluto sostenere l’attività agonistica degli atleti paralimpici. Un percorso che mi ha portato ad aiutare questi ragazzi ma che in un secondo tempo, essendo stato colpito da questa malattia, ha invertito i ruoli ed oggi è Andrea che aiuta me. Attraverseremo città importanti come Parma, Reggio Emilia, Zocca, Porretta Terme, Pistoia, Firenze e tutte quelle attraversate dalla Via di Francesco, La Verna, San Sepolcro, Città di Castello, Pietralunga, Gubbio ed infine Assisi”.

Un’avventura aperta a chi vorrà unirsi al quartetto: “Chiunque potrà affiancarci in questa avventura, in sella alla propria bici oppure per un saluto nei punti di incontro organizzati dalla AISLA Nazionale.