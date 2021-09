Incontro

Gli Adolescenti e il rischio delle sostanze psicoattive

Martedì 28 settembre a Felino, l’ultimo appuntamento del ciclo di incontri con esperti organizzato dal Centro per le Famiglie distrettuale in collaborazione con Ausl, Auroradomus e Connessioni

“Adolescenti e sostanze psicoattive: fattori di rischio e fattori di protezione” è il titolo del quinto e ultimo appuntamento di “Adolescenti al Centro”, che si svolgerà nella Sala Civica “Remigio Amoretti” di Felino (Via Corridoni, 2) alle 18.30 di martedì 28 settembre.

Si conclude così il ciclo di incontri organizzato dal Centro per le Famiglie distrettuale in collaborazione con Ausl e le cooperative Auroradomus e Connessioni rivolto a genitori, insegnanti, educatori e più in generale al mondo adulto, pensato e realizzato per arricchire la prospettiva e dare maggiori strumenti per comprendere e supportare meglio i bisogni di ragazzi e ragazze durante questa importante e delicata fase evolutiva.

Relatori saranno Giuliano Giucastro (Responsabile SerDP Ausl - Distretto Sud Est), Francesca Paraboschi (Psichiatra del SerDP Ausl - Distretto Sud Est) e le educatrici, sempre del SerDP, Sara Greco e Maria Chiara Ghizzoni.

L'obiettivo sarà quello di stimolare la condivisione sul ruolo educativo dei genitori-educatori-insegnanti, come fattore di protezione per prevenire comportamenti problematici e a rischio, inerenti il fenomeno dell’uso di sostanze psicoattive in adolescenza.

Per partecipare sarà obbligatorio essere muniti di Green pass e prenotarsi, contattando il Centro Per le Famiglie Distretto Sud-Est telefonicamente allo 0521 331395 o via email all'indirizzo famiglie@pedemontanasociale.pr.it.