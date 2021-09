La Gilda: "Insegnante di sostegno aggredito e ferito da un alunno a Parma"

Un docente di sostegno sarebbe stato aggredito e ferito da un alunno e costretto a ricorrere alle cure del pronto soccorso dell’ospedale Maggiore con una prognosi di alcune settimane. Lo riferisce il sindacato Gilda degli Insegnanti di Parma e Piacenza. L’episodio sarebbe avvenuto in un istituto comprensivo di Parma.

«Spesso i docenti sono costretti ad avere a che fare, senza alcuna tutela legale e di sicurezza, con ragazzi che hanno gravi problemi psichici che determinano pericolosità anche per gli altri alunni oltre che per il corpo scolastico che interagisce con loro - sottolinea Salvatore Pizzo, coordinatore Gilda di Parma e Piacenza -. Al docente ferito non è arrivata nemmeno una telefonata di solidarietà dalle autorità scolastiche».