Violenze e ingiurie nei confronti dell'alunno disabile: insegnante di sostegno sospeso per 12 mesi

Nei giorni scorsi i Carabinieri della Stazione di Colorno, coordinati dalla Procura, hanno eseguito un’ordinanza di misura cautelare dell’interdizione dall’esercizio della professione di insegnante e da tutte le attività connesse per la durata di 12 mesi nei confronti di un professore: l'uomo è gravemente indiziato del reato di maltrattamenti nei confronti di un minore, affetto da sindrome di disabilità, a lui affidato in quanto insegnante di sostegno.

L’indagine trae origine dalla segnalazione da parte della direttrice scolastica che ha informato i Carabinieri della Stazione di Colorno che l'insegnante aveva comportamenti anomali nei confronti dell'alunno a lui affidato.

Nella denuncia sono raccontati diversi episodi di violenza ed ingiurie, anche più volte al giorno, attuate anche in presenza dei compagni di classe. Più volte il ragazzo, avendo paura del comportamento dell’uomo, aveva chiesto aiuto all’insegnate titolare che aveva ripreso il collega e segnalandone alla dirigente l’atteggiamento non professionale.

Per una di queste segnalazioni, all’uomo, già a dicembre 2020, era arrivata sanzione disciplinare della sospensione dall’insegnamento per un giorno senza retribuzione. Riammesso in servizio, avrebbe continuato con le violenze e le ingiurie.

A seguito della denuncia i militari hanno ascoltato i docenti, le collaboratrici scolastiche e gli educatori professionali della scuola e tutti hanno confermato e raccontato i diversi episodi, segnalati alla dirigente scolastica, a cui avrebbero assistito.

Il Gip, alla luce degli elementi indiziari acquisiti, sulla base delle dichiarazioni raccolte, ritenendo integrata la gravità indiziaria, ha disposto la misura cautelare della sospensione per 12 mesi dall’insegnamento.