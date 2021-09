Trova l'A15 chiusa, ma la Stradale gli permette di arrivare in tempo al trapianto d'urgenza: il "grazie" è dolce

Quando è arrivata la fatidica telefonata che lo avvisava di recarsi il prima possibile in ospedale per sottoporsi al trapianto tanto atteso, si era messo subito in viaggio insieme ai genitori ma, percorso qualche chilometro dell’Autostrada A15 in direzione di La Spezia, aveva notato i cartelli che avvisavano della chiusura della strada per interventi di manutenzione programmata.

Disperato e scoraggiato, aveva contattato la Polizia Stradale di Parma: il poliziotto in servizio nella Sala Operativa, colpito da questa difficile situazione, non si era perso d’animo e aveva rincuorato il ragazzo organizzando subito, con le pattuglie della Sottosezione di Berceto e di Pontremoli, una staffetta al veicolo per attraversare il tratto stradale interrotto e farlo arrivare quanto prima in ospedale.

Data la riservatezza della situazione, non c’era modo di accertare l’esito dell’operazione ma i poliziotti, in cuor loro, avevano sperato che tutto fosse andato bene.

Qualche giorno fa con gioia, ne hanno avuto la certezza: i genitori del ragazzo hanno portato alla Sottosezione Polizia Stradale di Berceto un dolce accompagnato da un biglietto “Grazie di cuore per l’aiuto ricevuto. Senza di voi, non sarei arrivato in tempo per il trapianto”