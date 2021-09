Ubriaco, scatena una violenta lite col vicino di casa e poi aggredisce i poliziotti: arrestato

La segnalazione in Questura è arrivata giovedì intorno alle 17: in via Ildebrando Cocconi era in corso una lite condominiale.

Giunti sul posto, gli agenti delle Volanti hanno verificato che due condomini avevano litigato sul pianerottolo del piano rialzato dell’edificio, procurandosi gravi lesioni.

In particolare, uno di loro, in stato di ubriachezza, era andato davanti alla porta del vicino di casa, intimandogli con insistenza di aprire.

Aperta la porta di casa, il vicino si è visto aggredire dall’altro, cittadino italiano di 47 anni, che lo accusava di aver lasciato aperta la porta di ingresso dello stabile.

Dopo essere arrivati alle mani, sono stati separati dai poliziotti.

In questa fase, l'uomo che ha provocato la lite si è scagliato contro gli agenti scalciando e opponendo resistenza attiva.

In considerazione della resistenza, finalizzata ad impedire il compimento di atti d’ufficio, e dei precedenti specifici del soggetto – già arrestato e denunciato più volte per reati analoghi e per reati contro la persona in generale - l'uomo è stato arrestato e trattenuto nelle celle di sicurezza della Questura, in attesa del giudizio per direttissima.