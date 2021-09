Grande paura poco prima delle 8 in viale Mentana, dove - per cause ancora in via d'accertamento - un pedone è rimasto ferito nello scontro con un bus.

Subito è partita la richiesta di soccorso e sul posto è arrivata un'ambulanza inviata dal 118. Il pedone è stato trasportato al Pronto soccorso del Maggiore in condizioni gravi ma non preoccupanti.

Foto d'archivio