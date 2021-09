Militanti di CasaPound Italia hanno, questa mattina, occupato l’hotel abbandonato in via San Leonardo: “Un simbolo del degrado in cui versa il quartiere, ormai da anni lasciato a sé stesso”, spiega il movimento in una nota, denunciando che “da quando è stato chiuso, l’hotel è diventato una zona franca, rifugio di senza fissa dimora e spacciatori”.