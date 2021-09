Un altro incidente in A1: camper "sventrato" dopo lo schianto, gravi marito e moglie. Sette km di coda

Sulla A1 Milano-Napoli tra il bivio con la A15 Parma-La Spezia e Fiorenzuola verso Milano, ci sono 7 km di coda a causa di un incidente nel quale è rimasto coinvolto un camper che ha sbandato all'altezza del km 83, perdendo vari detriti sulla carreggiata. Dalle immagini che vi mostriamo si vede che il veicolo è di fatto sventrato. Gravi marito e moglie che viaggiavano a bordo, trasportati al Maggiore. Non sarebbero in pericolo di vita.

Il traffico defluisce sulla sola corsia di sorpasso. Inoltre si segnala un coda per curiosi in direzione opposta verso Bologna.

In alternativa, chi viaggia verso Milano può uscire a Parma Ovest sulla A15, percorrere la SS9 via Emilia e rientrare in A1 a Fiorenzuola. Sul posto sono presenti il personale di Autostrade per l'Italia, la Polizia Stradale e tutti i mezzi di soccorso.