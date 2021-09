Biblioteca di Alice: i lavori non partiranno prima della metà del 2022

I lavori per la nuova biblioteca di Alice non potranno partire prima della metà del 2022. Questo perché dopo che l’impresa vincitrice del precedente appalto ha rinunciato ai lavori per eccessivo aumento del costo dei materiali, il Comune ha deciso di fare un nuovo appalto ma il progetto esecutivo sarà pronto solo a fine 2021. La gara dunque verrà fatta e aggiudicata nei primi mesi 2022. Così, a distanza di dieci anni dal trasloco forzato la biblioteca resta ancora nella sede “provvisoria” del Parco Ducale nelle ex serre. L’annuncio è stato dagli assessori Bosi e Alinovi in risposta a un’interrogazione di Caterina Bonetti (Pd).

