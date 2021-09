Il debito del Comune di Parma è sceso da 800 a 286 milioni di euro in nove anni

Nei 9 anni dal 2011 in poi il debito del gruppo Comune (comprese quindi le partecipate) è sceso da 800 a 286 milioni di euro, quota del tutto sostenibile. Sono state chiuse 22 società partecipate, di cui alcune scatole vuote e altre inutili , e altre 4 sono in liquidazione e prossime alla chiusura. Ora sono 29 le società ed enti di cui il Comune di Parma è parte, ma di queste solo 16 sono quelle che fanno parte del consolidato). Nel debito ci sono 186 milioni di finanziamenti di cui 113 milioni del Comune e il resto delle partecipate, di cui 34 sono di Stu stazione e interventi 8 del Centro agroalimentare , uniche due società ancora in procedura di concordato secondo la legge 182 bis.

Sono i dati illustrati dall’assessore al bilancio Marco Ferretti, che ha rivendicato il buon lavoro svolto, cui poi sono seguiti numerosi interventi dei consiglieri.



Si farà presto una commissione con ospite l’Ausl sulla situazione dei vaccini e la necessità di eventuali nuovi centri vaccinali alla luce della terza dose che è stata avviata. Lo ha auspicato il sindaco Federico Pizzarotti dopo che Caterina Bonetti (Pd) aveva sottolineato le possibili criticità alla luce dell’aumento prevedibile di richieste di vaccini e la chiusura del centro del PalaPonti. La Bonetti ha poi stigmatizzato i cartelloni pubblicitari comparsi in città nelle ultime settimane e che sostengono “false affermazioni scientifiche pericolose per la diffusione dei vaccini".

Sul degrado e i problemi di ordine pubblico in via Garibaldi e via Verdi sono intervenuti Azzali (Lega), che ha elogiato “la puntuale denuncia di situazioni inaccettabili fatta dalla Gazzetta”, e Campanini (Pd), che ha parlato di “necessità di maggior coordinamento tra forze dell’ordine per interventi mirati che oggi manca”.

Il Comune di Parma non approverà un regolamento più stringente per l’uso dei monopattini, che comprenda ad esempio l’uso del casco o limitazioni nell’utilizzo come accaduto a Sesto San Giovanni dopo un incidente mortale. Lo ha detto l’assessore Tiziana Benassi rispondendo a un’interrogazione di Sandro Campanini (Pd) sottolineando che il rispetto delle regole stradali esistenti è la base e che ci sono già limiti di velocità per i monopattini a nolo anche più bassi di quelli del Codice e che si punta all’educazione piuttosto che alla repressione.

Per la nuova illuminazione della parte inferiore della Cittadella è in corso un progetto che verrà approvato nei prossimi mesi. Di conseguenza i lavori partiranno nel 2022, mentre per la sicurezza serale sono partiti controlli mirati che non hanno identificato i responsabili dei vandalismi ai danni delle attrazioni ma hanno portato a non avere nuovi danni negli ultimi weekend. Lo hanno detto gli assessori Alinovi e Bosi rispondendo a un’interrogazione di Bonetti (Pd).

Daria Jacopozzi (Pd) e Roberta Roberti (Misto) hanno denunciato la chiusura del dormitorio del Cornocchio da parte del Comune in un periodo di emergenza abitativa. Roberti ha detto che è una scelta sbagliata a fronte di 1.850 richieste di alloggi Erp con solo 300 disponibilità reali e la chiusura anche del dormitorio di borgo del Naviglio.

L’assessore Rossi ha risposto che al Cornocchio erano scaduti i 4 mesi di affidamento straordinario e si farà un bando per una soluzione per l’inverno più dignitosa rispetto al Cornocchio. Rossi ha anche detto che sono andati deserti due bandi che chiedevano interessamenti di privati per progetti legati a reperimento di alloggi per necessità.

Rispondendo a un'interrogazione di Caterina Bonetti (Pd), gli assessori Bosi e Alinovi hanno detto che i lavori per la Biblioteca di Alice si faranno a metà del 2022 (i dettagli)