Lo spacciatore (recidivo) cerca di dileguarsi in bici: arrestato

Nel tardo pomeriggio di ieri, la pattuglia del Nucleo Radiomobile all’interno del Parco Ducale, notava un gruppo di persone che, alla vista dell’autovettura, cominciavano a comportarsi in modo sospetto: uno di loro, a bordo di una bicicletta con le borse portaoggetti laterali, si avviava velocemente verso l’esterno del parco, imboccando viale Piacenza. Raggiunto, fermato e identificato: si tratta di un 29enne nigeriano residente a Chiavenna gravato da diversi precedenti di polizia in materia di stupefacenti. Il giovane è stato scarcerato a fine giugno dopo aver scontato una condanna per detenzione ai fini di spaccio. La perquisizione ha consentito di rinvenire all’interno delle borse laterali marijuana per oltre 330 grammi, suddivisa in 7 macro-involucri avvolti in cellophane trasparente, hashish per oltre 15 grammi, suddivisa in 2 macro-pezzi avvolti in cellophane trasparente e tutto il materiale da confezionamento costituito da numerose bustine di plastica trasparente vuote. All’interno del marsupio la somma di oltre 1700 euro. Condotto in caserma è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e trattenuto presso le camere di sicurezza a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

