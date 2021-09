MIA Milan Image Art Fair e Fiere di Parma: nasce polo dedicato ad arte, antiquariato, fotografia e design

MIA Milan Image Art Fair, la più importante fiera italiana dedicata alla fotografia e all'immagine fotografica e FIERE DI PARMA, il polo fieristico che organizza – anche on line - alcune delle principali fiere italiane tra cui Mercanteinfiera, Gotha e Cibus, uniscono le proprie forze per dare ulteriore impulso al mercato della fotografia, per attrarre gli investimenti non solo dei collezionisti ma anche dei compratori professionali internazionali, posizionando MIA Fair in una decisa chiave europea, capitalizzando la location di Milano e le forti relazioni internazionali di Fiere di Parma.

La ultra decennale esperienza degli ideatori e organizzatori di MIA e le competenze di una realtà fieristica consolidata nel panorama mondiale si uniscono per diventare un vero e proprio hub permanente per gli operatori che frequentano le fiere ma, soprattutto, per un'offerta qualitativa che, di fatto, proietta MIA Fair in una posizione leader per le proposte di nuove opportunità – anche digitali – verso gli espositori, garantendo quella continuità di investimenti e contatti privilegiati con i mercati esteri, ovvero nuovi compratori e collezionisti che da sempre sono fondamentali per il mercato dell’arte.

"MIA Fair non è mai stata “solo” una fiera, - affermano Fabio e Lorenza Castelli, rispettivamente fondatore e direttore organizzativo di MIA Fair – noi abbiamo sempre pensato che la nostra normale vocazione fosse esportare un modello che si è dimostrato da subito vincente nel nostro Paese; da qui la ricerca di un partner strategico che ci consentisse di proiettare MIA Fair oltre confine, verso quei traguardi necessari ad affrontare le evoluzioni del mercato, le sue nuove sensibilità e i cambiamenti dovuti alla nascita di supporti tecnologici sempre più evoluti. Fiere di Parma è sicuramente quel compagno di viaggio che stavamo cercando e che ci farà affrontare il futuro con fiducia ed entusiasmo.”

L’ internazionalità trova subito una conferma concreta nella notizia di poter pianificare una mostra collettiva degli espositori di MIA in alcune delle principali manifestazioni estere come, ad esempio, ART COLOGNE 2023, ART SG Singapore e World Art Dubai, proprio nell'ottica di offrire quella visibilità e presenza internazionale così importante per gli espositori.

Inoltre, Fiere di Parma costituirà per la prossima edizione del 2022 un fondo annuale di 20.000 euro per l'acquisto di una o più opere con l'obiettivo di arricchire e accrescere il suo patrimonio artistico, a ulteriore conferma del proprio impegno a fianco del mondo dell'arte e del collezionismo in generale, e in continuità con le proprie finalità di sviluppo economico, sociale e culturale.

Il contesto culturale di Parma, le sue radici nella mondo della fotografia, che ha dato i natali ad autori prestigiosi e dove esiste una delle più grandi raccolte di fotografia artistica italiana, lo CSAC, da un lato, e il dinamismo, le opportunità di incontro e di autentica ‘vetrina’, rappresentate da Milano dall'altro, trovano una sintesi nella volontà di proseguire il rapporto professionale, collaborando attivamente all'organizzazione di MIA Fair insieme, già dall'edizione prevista per la primavera 2022.