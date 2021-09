Scassinano i distributori di bibite nella Casa della Salute. Accesso chiuso, disagi per i cittadini

Sono entrati stanotte da una porta posteriore della Casa della Salute Molinetto di via Pintor facendo scattare l’allarme, e hanno poi semidistrutto una delle macchine di distribuzione automatica alla ricerca di denaro. E nel corso dell’azione, l’autore (o gli autori) si è anche ferito come dimostrano le numerose tracce di sangue presenti sul luogo dello scasso. L’area della struttura interessata dalla nuova irruzione è quella del piano terra, dove si trovano la radiologia e gli spazi riservati al personale. E’ anche l’area che viene utilizzata da oltre un anno dal flusso di utenti per entrare nella Casa della Salute, come previsto dai nuovi percorsi di accesso a causa della pandemia. Dopo gli accertamenti eseguiti dalle forze dell’ordine, sono iniziate le necessarie operazioni di pulizia e disinfestazione nei locali che verranno ultimate in giornata.

Nel frattempo, il passaggio e il corridoio d’ingresso del piano terra sono stati inutilizzabili per tutta la mattina: gli utenti della Casa della Salute hanno dovuto usare quindi l’unico ingresso principale al piano rialzato sia per entrare che per uscire. Gli operatori incaricati dell’accoglienza hanno assistito i cittadini, contribuendo a ridurre al minimo i loro disagi.