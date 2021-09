E’ in programma sabato 2 ottobre, al Palazzo del Governatore, in piazza Garibaldi, l’evento, aperto al pubblico, dal titolo: “Cultura Vs. Credenze: Gnatologia e Fake News in odontoiatria”, promosso da AIGeDO - Associazione Italiana Gnatologia e Dolore Orofacciale, ed inserito nelle manifestazioni di Parma Capitale Italiana della Cultura 2021.

L’evento, organizzato e moderato dal Dr. Francesco Ravasini, past - president di AIGeDO (Associazione Italiana Gnatologia e Dolore Orofacciale), è stato presentato questa mattina in conferenza stampa alla presenza di Nicoletta Paci, Assessora per le Politiche della Sanità del Comune di Parma. L'evanto si prefigge di sconfessare “le bufale” più comuni della professione, con relatori di caratura internazionale. Le relazioni saranno introdotte da una spiegazione di come si crea ad arte una fake news e da un'analisi tecnica ed epidemiologica della rilevanza e dei costi che queste comportano. La seconda parte della mattinata vedrà invece coinvolte le istituzioni con domande aperte su quanto sia possibile fare per contrastare tale fenomeno o per lo meno frenarne la diffusione.

Ad aprire l’evento sarà l’Assessora alle Politiche per la Sanità, Nicoletta Paci. I relatori, in ordine di intervento, sono i seguenti: Professore Carlo Di Paolo, Presidente AIGeDO; Dottor Gianmaria Fabrizio Ferrazzano, Presidene SIOI – Società Italiana Odontoiatria Infantile; il Dottor Virginio Bobba, Segretario Culturale nazionale ANDI- Associazione Nazionale Dentisti Italiani; Dottor Raffaele Iandolo, Presidente Nazionale CAO – Commissione Albo Odontoiatri; Professor Alberto Caprioglio, Segretario SIDO – Società Italiana Ortodonzia; Dottor Franco Di Stasio, Presidente SIOS – Società Italiana Odontostomatologia dello Sport; Professor Guido Maria Macaluso, UNIPR Presidente del Corso di Laurea in Odontoiatria Universtià di Parma; Dottor Roberto Rosso, Presidente Key – Stone – Agenzia Ricerca e Consulenza Odontoiatrica; Dottor Massimo Fuzzi, Prast-President di AIOP – Accademia Italiana di Odontoiatria Protesica. Moderano: Dottoressa Barbara Gallani, Direttore Comunicazione EFSA – Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare; Dottor Francesco Ravasini, Past-President AIGeDO - Associazione Italiana Gnatologia e Dolore Orofacciale.

L’evento è gratuito ed indirizzato a tutti i cittadini, previa prenotazione. In ottemperanza alle norme anticontagio in vigore, i posti sono limitati ed è richiesta una pre iscrizione tramite messaggio al 3391456610, oppure mail: segreteria@aignatoligia.it. Accesso con grenne pass o tampone.

Il momento di incontro e confronto nasce dalla necessità di parlare con i pazienti, di spiegare loro le difficoltà ed i traguardi raggiunti e di sognare, con loro, gli sviluppi futuri. I tavoli tecnici professionali sono importanti ma è altresì importante dialogare con i pazienti, comunicare , sensibilizzare, informare, spiegare, mostrargli le difficoltà ed i traguardi possibili della professione smentendo facili tabù ed assurde fake news. Il claim di Parma Capitale Italiana della Cultura 2021,

“La cultura batte il tempo”, ben si addice anche in questa circostanza, “La Cultura batte la disinformazione e le fake news”.

Il convegno sarà l’occasione per i relatori di prestigiose Società Scientifiche di parlare ai pazienti con un linguaggio appropriato, anche in un rapporto dialettico con i media per divulgare anche la cultura legata a questo ambito specifico.

https://parma2020.it/it/

La cultura batte il tempo, ma il tempo stringe. AIGeDO con il sostegno di ANDI, CAO ed Università si impegnano, per questo, in un percorso innovativo.