Due incidenti a pochi minuti uno dall'altro e la richiesta di soccorsi al 118. Il primo alle 7 a Sala Baganza, dove a scontrarsi sono state due auto. Al Maggiore è arrivata fortunatamente solo una persona con lievi contusioni.

Un quarto d'ora dopo un'ambulanza è stata inviata in via Emilia Est a Parma, all'angolo con via Catullo, per un incidente tra un'auto e una moto. Il motociclista, sbalzato a terra, è stato trasportato al Maggiore con traumi di media gravità.