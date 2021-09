Arrestata una rumena per tentato furto aggravato all'Esselunga di via Traversetolo

Ieri la polizia è intervenuta all’Esselunga di via Traversetolo, dove la guardia giurata aveva poco prima bloccato una cittadina rumena venticinquenne autrice di un tentato furto di articoli cosmetici, per un valore complessivo di 1.146 euro.

In particolare, la donna, in compagnia di un presunto complice, recatasi nella corsia dedicata ai prodotti cosmetici, ha arraffato goffamente, riponendoli nella sua borsetta, un numero complessivo di 94 prodotti per la bellezza.

La cittadina rumena si è avvicinata alla cassa per pagare fittiziamente dei beni per un valore di circa due euro, omettendo però il pagamento della refurtiva occultata nella borsa. La guardia giurata, pertanto, ha intimato alla donna di restituire la merce sottratta, perdendo tuttavia di vista il complice che nel frattempo si era dileguato.

Allertata la Sala Operativa della Questura, è stata immediatamente inviata una volante. In esito agli accertamenti è emerso che è gravata da svariati precedenti penali per fatti analoghi. Pertanto, acclarata la recidività della donna e considerata la flagranza di reato, gli agenti hanno proceduto all’arresto della stessa per tentato furto aggravato in concorso.