“La solidarietà non è un reato"; sabato anche a Parma in piazza per Mimmo Lucano

"La sentenza del tribunale di Locri che condanna l' ex sindaco di Riace, Mimmo Lucano, a 13 anni e 7 mesi per favoreggiamento dell' immigrazione clandestina, rappresenta un insulto al valore della solidarietà umana, e rischia di costituire un pericoloso precedente che vede la condanna di chi si adopera per il bene della collettività senza alcuno scopo di lucro". E' con queste parole che Ciac Onlus, Officina popolare e altre associazioni chiamano a raccolta.

"Sabato 2 ottobre, dalle ore 16, saremo in piazza Garibaldi, per esprimere la nostra solidarietà a Mimmo, per riaffermare valori quali l'accoglienza, la solidarietà, la fratellanza come patrimonio e conquiste dell'umanità tutta, e per difendere la democrazia e la civiltà da pericolose derive antidemocratiche e antisociali."