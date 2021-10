Sabato con la "Pedalata alla scoperta dei murales di Parma"

Continuano gli appuntamenti di “Around Banksy” il palinsesto di eventi che celebrano l’arte di strada cittadina da settembre 2021 a gennaio 2022, collegato alla mostra “Banksy. Building castles in the sky”.

Domani, sabato 2 ottobre, con partenza alle 15:15 da Piazza Garibaldi, è in programma il tour in bicicletta alla scoperta di alcuni murales cittadini organizzato da FIAB Parma Bicinsieme e Comune di Parma (durata di circa due ore).

La visita sarà accompagnata dalla guida Marcella Cilona, volontaria di Parma 2020+21. Il ritrovo è fissato per le ore 15:00, con la propria bicicletta, in Piazza Garibaldi (lato via Farini all’altezza del totem di “Around Banksy”).

Per partecipare è necessaria la prenotazione utilizzando l’APP Parma 2020. Parteciperanno, con le loro biciclette attrezzate, anche i soccorritori della Croce Rossa Italiana del Comitato di Parma che forniranno eventuale assistenza sanitaria durante tutto il tragitto.

E' previsto un contributo assicurativo RC e infortuni di 4 euro (2 euro per iscritti FIAB). In caso di maltempo verrà rinviata.

Sabato 2, dalle 10:00 alle 18:00, in Piazza Garibaldi si potrà inoltre ammirare l’autobus decorato dall’artista Fabio Petani nel 2017. Appuntamento organizzato in collaborazione con TEP.

A Fidenza Village fino a sabato si potrà assistere alla live performance dell’artista Rame 13, mentre lavora ad un personale omaggio all’<<Aida>> di Giuseppe Verdi realizzato in concomitanza con il Festival Verdi. Rame 13 è una creativa multidisciplinare che passa dalla grafica alla pittura, dall’arte urbana al tattoo. Ha partecipato a importanti festival di street art e vinto concorsi internazionali e tra i suoi progetti più interessanti c’è la collaborazione con Pinko alle Galeries Lafayette di Parigi dove ha dipinto completamente a pennello un intero showroom. Le sue opere rimarranno visibili a lungo al Village così come quelle del giovane Nick Ohlo che, conclusa la sua opera intitolata “Chat a pois”, sprigiornerà ancora la sua arte al Villaggio. Nicolò Tromben, in arte Nick Ohlo, lo scorso anno ha partecipato al contest “This is your moment” lanciato da Fidenza Village e Fondazione Ligabue, ricevendo menzioni speciali dalla giuria tecnica. I personaggi “dispettosi” di Nick Ohlo invadono gli angoli più inaspettati del Villaggio, dalle pareti in vetro delle boutique fino alle porte di sicurezza, trasformando spazi convenzionali in interventi artistici irriverenti.