Cittadinanza civica a 80 ragazzi stranieri: «Siete parte della città»

Sotto i portici del Grano del Municipio è stata consegnata la cittadinanza civica a 80 ragazze e ragazzi. Presenti il sindaco, Federico Pizzarotti, e l’assessora alla Partecipazione e Diritti dei Cittadini, Nicoletta Paci, che hanno consegnato gli attestati. Pizzarotti, ha parlato di «un gesto di riconoscenza verso le famiglie che a Parma lavorano e vivono e fanno parte della comunità».

L’assessora Nicoletta Paci ha ricordato l’istituzione, otto anni fa, della cittadinanza civica da parte del Comune di Parma: «Riprendiamo questa tradizione dopo il lockdown per rinnovare un riconoscimento che, seppur simbolico, vuole essere un modo per farvi sentire parte della comunità». La cittadinanza civica viene conferita a ragazze e ragazzi nati e residenti a Parma, figli di genitori residenti a Parma da almeno 5 anni e che non hanno la cittadinanza italiana. r.c.

