Mancati versamenti dell'Iva per il Parma Calcio: prosciolto Ghirardi

Il Tribunale di Brescia ha dichiarato il non doversi procedere nei confronti dell’imprenditore Tommaso Ghirardi in merito all’accusa di omesso versamento dell’Iva del Parma Calcio per gli anni 2012 e 2013. Presidente della società di calcio emiliana dal gennaio del 2007 all’estate del 2014,

Ghirardi era accusato di aver omesso il versamento dell’Iva nella stagione sportiva 2012-13 per un importo di circa 7 milioni di euro con la società Eventi Sportivi, controllante del Parma calcio. L’imprenditore bresciano, come si legge sulle pagine de "Il Giornale di Brescia", aveva sempre sostenuto di aver saldato tutte le rate di competenza della sua gestione.