Bentornato Presidente: laurea ad honorem a Mattarella. Diretta dalle 11 su 12TvParma

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella torna oggi a Parma per il conferimento della laurea magistrale ad honorem in Relazioni internazionali ed europee da parte dell’Università.

La cerimonia è in programma alle 11 nella chiesa di San Francesco del Prato. È un evento a inviti e chiusa al pubblico. Sarà possibile però seguirla in diretta su 12 Tv Parma a partire dalla 10,55 oppure in streaming sul sito web di Ateneo (www.unipr.it).

L’appuntamento sarà aperto dall’intervento del rettore Paolo Andrei. A seguire il direttore del Dipartimento di Giurisprudenza, studî politici e internazionali Giovanni Francesco Basini leggerà la motivazione del conferimento, e Antonio D’Aloia, docente di Diritto Costituzionale, pronuncerà la laudatio. Dopo la consegna di tocco e pergamena, la parola passerà poi al Presidente Mattarella per la sua lectio doctoralis.