E' fortunatamente solo di un ferito lieve il bilancio del tamponamento avvenuto poco prima delle 8 tra Barriera repubblica e viale Mentana.

Lo scontro ha però mandato in tilt la viabilità nella zona, in un arco che va da viale Partigiani d'Italia a via Zarotto. E ancora una volta la mattinata inizia in modo complicato per chi deve spostarsi. Sul posto il 118 e i vigili del fuoco per la messa inn sicurezza dei due mezzi coinvolti.

Foto d'archivio