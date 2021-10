Dall’attesa all’arrivo del bebè: tornano gli incontri sul “Percorso nascita” organizzati dall’AUSL in collaborazione con il Comune di Parma

Dedicati ai futuri genitori, per conoscere i servizi offerti e ogni utile informazione. Primo appuntamento, il 14 ottobre: la partecipazione è gratuita ma è necessaria l’iscrizione

Dopo lo stop dovuto alla pandemia, tornano gli incontri sul “Percorso nascita” organizzati dal Distretto di Parma dell’Azienda USL, in collaborazione con i Centri per le famiglie del Comune di Parma.

Il primo appuntamento è per il 14 ottobre, alle 14 alle 16, nella sala Anedda, di via Gorizia n. 2. E in calendario sono già fissati anche gli incontri dei prossimi mesi: l’11 novembre e il 9 dicembre, sempre alla sala Anedda, dalle 14.

“Siamo felici di riprendere questi incontri – spiega Carla Verrotti, direttore Salute Donna dell’AUSL di Parma – per offrire alle donne in attesa, ma anche ai futuri papà, tutte le informazioni utili a questa delicata e importante fase della vita: l’arrivo di un bebè. Le ostetriche insieme ad altri professionisti della rete del Percorso nascita sono a disposizione per rispondere ai dubbi e per dare le informazioni sui servizi e sull’assistenza offerta: dai corsi di preparazione al parto, che continuano in modalità on line, alla cartella della gravidanza, dall'app “non da sola”, all’importanza dell’allattamento al seno e tanto altro.”

“Finalmente – afferma Nicoletta Paci, Assessora Partecipazione e diritti dei cittadini del Comune di Parma - è possibile riprendere questi incontri davvero importanti e decisivi per le mamme in attesa. Come Comune di Parma ci fa

piacere collaborare e contribuire alla diffusione di tali eventi attraverso i nostri servizi. Si tratta infatti di momenti in cui vengono diffuse buone pratiche per la crescita in salute dei bambini e la prevenzione di problematiche future.”

L’incontro è gratuito, con iscrizione a percorsonascitaparma@ausl.pr.it

Nel rispetto delle norme anti covid-19, per partecipare sono necessari il green pass e il corretto uso della mascherina.

TI ASPETTIAMO