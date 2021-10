Ferito al volto con un bicchiere di vetro in piazza della Pace: identificati i tre aggressori

Era stato aggredito il 18 settembre scorso: mentre insieme ad un amico era in piazza della Pace, tre conoscenti si sono avvicinati e uno di loro, durante una discussione, lo ha ferito al volto e al collo con un bicchiere di vetro, prognosi 10 giorni.

Ora i tre aggressori del 37enne di origine peruviana, residente a Felino, sono stati identificati e denunciati per lesioni personali aggravate: si tratta di tre sudamericani di età compresa tra i 28 e 32 anni. Due dal momento dell’aggressione sono irrintracciabili.

A permettere di risalire alla loro identità, la testimonianza dell'amico testimone, le riprese alla videosorveglianza della zona e un "giro" sul sociale network Facebook.

Il 37enne aveva presentato subito denuncia, dicendo che i tre aggressori erano dei suoi conoscenti. Con uno, in particolare, aveva diviso un appartamento a Felino e secondo la versione fornita vanterebbe del denaro maturato durante la condivisione dell' appartamento in affitto. Lo stesso che avrebbe usato il bicchiere per "proseguire" la discussione sul denaro mancante.