Udienza preliminare per il mall di Baganzola, il pm Paola Dal Monte ha chiesto 8 mesi di condanna (in abbreviato) per l’ex dirigente comunale Dante Bertolini.

Chiesto anche il rinvio a giudizio per l’assessore all’Urbanistica, Michele Alinovi, e per il dirigente comunale Tiziano Di Bernardo, che hanno optato per il rito ordinario.

Tutti sono accusati di abuso d’ufficio. Decisione attesa per il 27 ottobre.