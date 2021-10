Si riaccende la disfida che fa spettacolo: tornano i «Giochi delle 7 frazioni»

Dopo un anno di pausa, tornano i «Giochi delle 7 frazioni», la disfida tra le squadre di Alberi, Carignano, Corcagnano, Gaione, Panocchia, San Ruffino e Vigatto arrivata all’undicesima edizione. Un’edizione necessariamente a porte chiuse, ma che sarà interamente trasmessa da 12 Tv Parma domani sera alle 21.

Senza il pubblico, che in questi anni ha riempito gli spalti dell’arena, un pezzo della festa è venuto meno, ma i «Giochi delle 7 frazioni» non hanno perso il loro smalto né la capacità di far divertire. In occasione dell’edizione di quest’anno, il comitato organizzatore ha anche introdotto una novità: la gara canora che ha visto esibirsi i menestrelli (uno per squadra) al cospetto di una severissima giuria, composta da ospiti molto speciali: Ape Aldo Piazza, Achille Maini, Alessandra Cadoppi, Francesca Morganti, Dj Frambo, Simonetta Collini e Agata Magni. «Dopo tanti anni - spiega Achille Scarica, del comitato organizzatore - è giusto introdurre qualcosa di diverso, e questa volta la nostra scelta è ricaduta sulla musica. Abbiamo così voluto sostituire la prova del “fil rouge”, quella che ogni squadra giocava individualmente. Ne è scaturita una vera e propria performance di livello, a cui hanno partecipato ospiti famosi nelle vesti dei nostri menestrelli di corte: Andrea Repetati, Claudio Aimi, Claudio Corvino, Daniela Scanu, Giordano Calestani, Marco Fibrosi e Thomas Tagliavini».

Il tema di questa edizione è «Giochi a corte». Un unico gioco, ispirato alla storia di un principe bruttino e di un'ambita principessa (interpretata da Giulia Cuculescu), diviso in tre manche»: «La giostra della bandiera», «Il salto del principe», «Che dama!», a cui si è aggiunta anche la prova canora di «Musica a corte».

A fare da cornice alle disfide ci hanno pensato le suggestive e signorili atmosfere di Villa Malenchini, che ha gentilmente ospitato i Giochi. A presentare invece, negli splendidi costumi d’epoca dell’associazione Tribù del Cucù, sono stati come sempre Daniela Ferrari e Marco Stocchi. E, nonostante l’edizione a porte chiuse, i «Giochi delle 7 frazioni» hanno confermato l’intento benefico, che ha animato la manifestazione fin dalla sua prima edizione. «In questi anni - conferma Scarica - abbiamo raccolto circa 100mila euro, destinati a progetti principalmente legati al nostro territorio. Ma, quando c’è stato bisogno, abbiamo supportato anche le popolazioni colpite dal terremoto, a Forci e a Mirandola, ad esempio. Tutto è sempre stato fatto nel ricordo di Luciano Benedini, un caro amico venuto a mancare nel 2009».

L’ultima edizione dei «Giochi delle 7 frazioni» con il pubblico presente si è disputata nel 2019 a Corcagnano ed è stata vinta dalla squadra di San Ruffino. La prossima, nel 2022, si terrà ad Alberi, dove si sarebbe dovuta disputare nel 2020. «Stiamo già pensando ad altre novità, dopo tanti anni serve una svolta nel format», conferma Scarica.

Intanto, però, c’è da fare il tifo per l’edizione 2021. Appuntamento domani sera, alle 21, su 12 Tv Parma.