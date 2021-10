Due furti nei supermercati, ieri pomeriggio: due denunciati, un ladro è scappato

Ieri pomeriggio alle ore 16.55, una pattuglia della polizia è intervenuto in Via Venezia nellp'esercizio commerciale “Penny Market” per un tentato furto. Gli agenti, giunti sul posto, hanno verificato che poco prima due donne avevano rubato merce dagli scaffali per poi darsi alla fuga. Proprio durante la fuga, una delle due donne ha perso la merce, riuscendo però a far perdere le tracce, mentre la seconda, una 18enne, veniva prontamente bloccata e poi deferita all’Autorità giudiziaria per il reato di tentato furto aggravato e falsa attestazione sull’identità personale.

Pocco dopo, alle 17.35, una pattuglia, è intervenuta all'Esselunga di via Traversetolo, per la segnalazione di un altro furto. Sul posto, gli agenti hanno fermato e deferito all’Autorità Giudiziaria un romeno di 22 anni pluripregiudicato, poiché sorpreso a rubare dagli scaffali lamette, per un valore complessivo di 275 euro.