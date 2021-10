Delirio in via Repubblica: prende un bidone dei rifiuti e spacca porte e finestrini di due autobus

Ha iniziato a dare segnali di alterazione quando era a bordo del bus, all'improvviso.

Poi, arrivati alla fermata più vicina, col conducente pronto a farlo scendere o a chiamare le forze dell'ordine, tutto è precipitato.

Via Repubblica ore 13.30: l'uomo, un pregiudicato nigeriano irregolare di 31 anni, ha dato in escandescenze, è sceso, ha preso un bidone dei rifiuti che ha trovato vicino alla colonnina della fermata e ha rotto tutti i vetri delle porte e dei finestrini dell'autobus dal lato marciapiede. Il caso ha voluto che in quel momento arrivasse un secondo autobus e che la scena si ripetesse.

A quel punto sul posto è arrivata la polizia, che ha bloccato l'uomo portandolo in Questura. Non si capisce cosa abbia scatenato la reazione violenta del 31enne,