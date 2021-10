Festival dello sviluppo sostenibile: a Ikea Parma c'è la circular parade

IKEA Parma prende parte al Festival dello Sviluppo Sostenibile 2021 con ‘Circular Parade’, una vera e propria sfilata “circolare” di prodotti second-hand e di outfit confezionati interamente con materiali IKEA riciclati, realizzata con il Patrocinio del Comune di Parma. L’evento si terrà domani alle ore 17.30 nello spazio dell’Angolo delle occasioni, trasformato in un vero e proprio laboratorio della circolarità.

“Il binomio creatività e riciclo è il punto di forza di questa bella iniziativa di IKEA Parma all’insegna dell’economia circolare. Le idee e proposte di privati e associazioni finalizzate a prolungare la vita dei prodotti, affinché nulla diventi rifiuto ma resti sempre risorsa, sono molto apprezzate e supportate dall’Amministrazione Comunale, promotrice della cultura della sostenibilità. Siamo nella settimana del Festival dello Sviluppo Sostenibile promosso da Asvis, è un momento importante per sensibilizzare e mobilitare la cittadinanza sui temi della sostenibilità ambientale, economica e sociale attraverso esempi concreti.” - dichiara l’assessore alle politiche di sostenibilità ambientale Tiziana Benassi.

‘Circular Parade’ vuole essere un invito al recupero, al riuso e al riciclo che IKEA Parma rivolge ai propri coworker e a tutti i clienti e che coniuga l’impegno sostenibile e il legame con la comunità in cui l’azienda opera. IKEA, infatti, promuove da sempre iniziative e progetti volti a favorire processi virtuosi in un’ottica di economia circolare, con l’obiettivo di avere un impatto positivo sulle Persone e sul Pianeta.

“Abbiamo accolto con entusiasmo l’invito a partecipare al Festival dello Sviluppo Sostenibile, perché siamo convinti che solo attraverso un approccio sistemico possiamo davvero fare la differenza. Con la “circular parade” vogliamo ispirare i nostri clienti a utilizzare la loro creatività per ridurre al minimo i rifiuti e rigenerare le risorse. Prolungare la vita dei nostri prodotti è uno degli obiettivi che ci siamo dati nell’ambito della strategia globale di IKEA People and Planet positive.” - dichiara Carlotta Guerra, Project Manager IKEA Parma

Gli originali outfit sono stati realizzati grazie alla collaborazione con il laboratorio sartoriale Trame della Cooperativa Sociale La Venenta, che si occupa di progetti di accoglienza e di inclusione lavorativa per persone fragili e donne vittime di violenza. Le artiste artigiane di Magma Lab si sono invece occupate della realizzazione di bellissimi gioielli creati utilizzando bottiglie di plastica riciclata.

Una dimostrazione concreta di come attraverso la creatività ogni materiale, anche il più comune, possa tornare a nuova vita, sempre nell’ottica di una sostenibilità democratica, alla portata di tutti.

Giulia Berni, co-organizzatrice del Festival dello Sviluppo Sostenibile, commenta: “Siamo fieri di aver inserito tra i tanti eventi che proponiamo in questa 5a edizione del Festival dello Sviluppo Sostenibile la Circolar Parade di IKEA Parma”. “Un appuntamento che è in linea con il concetto di sviluppo sostenibile indicato dall’Agenda 2030” aggiunge Alessio Malcevschi, Organizzatore del Festival dello Sviluppo Sostenibile di Parma e delegato dell’Università di Parma per la RUS, Rete delle Università per lo Sviluppo Sostenibile.