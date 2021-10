In casa aveva oltre 6 kg di marijuana, 14 piante "mature" e il kit da coltivazione: arrestato a Colorno

I casa gli hanno trovato oltre sei chili di marijuana, 14 piante mature da cui aveva ottenuto il "raccolto" e tutto l’occorrente per la coltivazione della canapa indiana, Ed è così che un 57enne italiano, abitante a Colorno è stato arrestato dai carabinieri di Parma, sorpreso in flagranza di reato di detenzione di droga ai fini di spaccio.

L'uomo, gravato da pregiudizi penali, è stato sottoposto a controllo dai militari della Stazione di Parma Oltretorrente e trovato in possesso del classico “spinello”. Estesa la perquisizione all’abitazione in Colorno sono stati rinvenuti, in diversi ambienti, una grande quantità di marijuana del peso complessivo di kg. 6,260 oltre a 14 piante con influorescenza aventi altezza dai 70 ai 165 cm e diverso materiale occorrente per la coltivazione, tutto posto sotto sequestro.

Il 57enne, è stato portato nel carcere di via Burla, a disposizione dell’autorità giudiziaria.