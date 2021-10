Parco intitolato ad Alex Langer, profeta della rivoluzione verde

Accogliendo con convinzione una proposta avanzata dalla Lipu, la Giunta comunale, dopo l'iter positivo svoltosi in Commissione Toponomastica, ha deliberato l'intitolazione ad Alex Langer (Sterzing Vipiteno, 1946 – Firenze, 1995) di un parco cittadino, in zona Sidoli. L'iniziativa ha visto la cerimonia ufficiale in mattinata alla presenza dell'Assessore a Cultura e Toponomastica del Comune di Parma, Michele Guerra, di Gabriella Meo, Garante del Benessere Animale e Consigliera di Lipu Parma, dei rappresentanti di WWF e Verdi Europa di Parma, oltre che dei Consiglieri Comunali Daria Jacopozzi e Sandro Campanini.

Ecologista, pacifista, intellettuale raffinato e coraggioso, Langer è tra le figure più importanti della cultura ambientalista italiana ed europea, avendo aperto il cammino a riflessioni sui grandi temi dell'ambiente e della pace che sarebbero diventate di dominio pubblico molti anni dopo, ed ha rappresentato uno dei protagonisti delle stagioni politiche e culturali comprese tra il ‘68 e i primi anni ‘90.

"Nell'anniversario della sua scomparsa, - ha detto l'Assessore Michele Guerra - a seguito di un voto unanime della Commissione Toponomastica e con la volontà di mettere in collegamento questo parco ad altri spazi toponomastici di questo quartiere, legati dalla cultura ambientalista, abbiamo voluto questa intitolazione. L'attività, gli scritti di Langer sono stati caratterizzati da una compattezza e una coerenza di pensiero veramente insolita, nel dibattito del suo tempo in ambito politico, etnico, religioso. Questa è la sua lezione più importante: capire che sono poche le idee importanti, intorno alle quali aggregarci per poi toccare gli ambiti più diversi.

Gabriella Meo, svelando la targa di intitolazione, insieme all'Assessore Guerra, dopo aver ricordato la sua esperienza personale a fianco di Langer nell'ambito durante il terribile conflitto di Bosnia, si è augurata che "questa intitolazione ci ricordi una figura che è patrimonio della nostra società, un costruttore di ponti, una pagina importante della storia d'Europa."