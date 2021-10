San Francesco, annullato l'incontro col cardinale José Tolentino Calaça de Mendonça

Una brutta faringite ha costretto S. Em. R. il Card. José Tolentino Calaça de Mendonça, archivista e bibliotecario di Santa Romana Chiesa, ad annullare la lectio prevista sabato 9 ottobre (ore 16:30) nella Chiesa di San Francesco del Prato.

I volontari hanno deciso, a chi arriverà comunque, di offrire visite guidate gratuite alla Chiesa ex carcere, che dopo 700 giorni effettivi di cantiere, ha ritrovato la libertà di esprimere la propria vocazione e di aprirsi alla città e a tutti.

Va inoltre ricordato che è ancora possibile sostenere il restauro della chiesa con una donazione, seguendo le istruzioni riportate sul sito:

https://www.sanfrancescodelprato.it/it/dona/

Per conoscere tutti gli orari di apertura della chiesa, si suggerisce di consultare il sito:

www.sanfrancescodelprato.it

Promosso dal Comitato per San Francesco del Prato, il recupero della chiesa è realizzato grazie al contributo del main donor Fondazione Cariparma, con il patrocinio e il sostegno di Comune di Parma, Parma Capitale della Cultura 2020+2021, Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Regione Emilia Romagna , Diocesi di Parma e Frati Minori Conventuali, la partnership istituzionale dell’Università di Parma e Teatro Regio, il patrocinio e il sostegno di Famiglia Alberto Chiesi, Crédit Agricole, Barilla, SCIC Italia, FAAC, XLite, e e gli sponsor tecnici: Areaitalia agenzia di comunicazione, Centro Grafico, DS De Simoni, LEN, Metalbox, MacroCoop, Mediagroup98 e Top Service.

Per informazioni: Comitato per San Francesco del Prato

Via del Prato, 4 – 43121 Parma

E-mail: visite@sanfrancescodelprato.it

Sito web: www.sanfrancescodelprato.it