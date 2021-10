Vestire gli scarti: quando la moda è «circolare» - Fotogallery

Una tenda che diventa un pantalone, una federa di cuscino si trasforma in un top, bottiglie riciclate come accessori. Sono solo alcuni degli esempi di economia circolare e moda sostenibile che sono stati mostrati all’Ikea in occasione della «Circular parade» che rientra nel «Festival dello sviluppo sostenibile».

Una vera e propria sfilata «circolare» di prodotti di seconda mano e di outfit confezionati interamente con materiali Ikea riciclati, realizzata con il Patrocinio del Comune.

