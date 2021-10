Esibizioni itineranti degli sbandieratori di Porta San Francesco

Giornata intensa domenica per la Scuola di Bandiera dell’Associazione Porta San Francesco di Parma. Gli sbandieratori sono stati impegnati nella mattinata all’inaugurazione della mostra fotografica sul Baseball al Campo Sportivo della Coop NordEmilia, successivamente nei pressi della monumentale Porta omonima, a Barriera Bixio, struttura in gestione alla “Famija Pramzana”.

Mentre nel pomeriggio musici ed alfieri sono stati protagonisti di un seguitissimo spettacolo in Borgo delle Cucine contiguo a Piazzale della Pace; è la prima uscita organizzata interamente dalla Porta con i nostri esordienti e giovanissimi sbandieratori. L’evento si è svolto con il Patrocinio del Comune di Parma e grazie alla collaborazione dei musici di “Contrada Monticelli”, Quattro Castella (RE).

Possiamo considerare il maneggio della Bandiera come l’arte marziale italiana, infatti questa pratica era legata un tempo all'addestramento degli alfieri nelle accademie militari, documentato in maniera descrittiva nel 1600. La tradizione dello sventolio come momento di festa, onore ed accoglienza ai vincitori era già in uso nell'antichità e fu ripresa nel Medioevo come insegna araldica che identificava l’appartenenza ad una comunità, ad un feudo o casata nobiliare. Era utilizzata anche per le cariche e la movimentazione delle truppe in battaglia. Oggi è diventata una pratica sportiva che migliora il coordinamento oculo-manuale, rinforza la muscolatura, scioglie le tensioni infatti da un senso di libertà proprio nei lanci, e così, l'aspetto coreografico, la coesione di gruppo assieme al gesto atletico si sono notevolmente evoluti. E’ sinonimo di festa, senza tralasciare l’identità collettiva. Nel nostro caso con i colori fiammati e gli stemmi giallo blu della città e bianco neri della Porta, questi cromatismi fanno da cornice all’animale simbolo araldico: il lupo.