Incidente poco prima delle 18 in via Torelli, a ridosso della rotatoria con via Montebell0, via Traversetolo, via Zarotto: si tratta di uno scontro tra una bici e un'automobile. Il ciclista è stato soccorso dai volontari del 118. Code e ripercussioni sul traffico in tutta la zona.

© RIPRODUZIONE RISERVATA