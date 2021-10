Tre tamponamenti hanno caratterizzato una mattinata difficile per il traffico. In via Mantova un'auto è stata tamponata ed è finita fuori strada come testimoniano le foto di un nostro lettore. Altri due tamponamenti sono avvenuti in via La Spezia e in viale Milazzo. In tutti e tre i casi le persone coinvolte non hanno riportato gravi conseguenze.

© RIPRODUZIONE RISERVATA incidente via mantova