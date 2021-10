Manifestazione dei "No Green pass" con ritrovo in piazza della Pace (per poi spostarsi in piazza Garibaldi) nella serata. Al raduno non ha partecipato una grande folla e lo spiegamento di agenti delle forze dell'ordine, giustificato da quanto accaduto recentemente a Roma e Milano, ha evitato ogni tipo di contatto con i partecipanti ad un'altra manifestazione che si è svolta in Oltretorrente alla quale hanno partecipato i gruppi antagonisti.