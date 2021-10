La scorsa settimana 24 casi di positività nelle scuole della provincia di Parma: quarantena in 7 classi, lezioni sospese in 16

Nella settimana dal 4 al 10 ottobre 2021 sono stati riscontrati 24 nuovi casi di positività al coronavirus nelle scuola di Parma e provincia a seguito dei quali, i professionisti del Dipartimento di Sanità Pubblica dell’AUSL hanno disposto la quarantena in 7 classi e/o sezioni e la sospensione della frequenza in 16 classi e/o sezioni.

In particolare, la quarantena ha coinvolto: 5 materne (1 in città), 1 elementare (in città), 1 superiore. La sospensione della frequenza ha coinvolto: 6 elementari (2 in città), 8 medie (4 in città), 2 superiori (entrambe in città).

“Continua, come nella popolazione generale, una riduzione del numero dei casi – afferma Gianrocco Martino, medico del Dipartimento di Sanità Pubblica dell’AUSL - Rispetto alla settimana precedente il numero di positività che ha coinvolto la popolazione scolastica di ogni ordine e grado, comprensiva di personale docente e non docente, a prescindere dal luogo di contagio (scuola, famiglia o attività extralavorative), risulta in diminuzione di circa il 53%, 34 rispetto ai 73 della settimana del precedente monitoraggio: di questi 34, per 24 casi riscontrati positivi, è stato necessario l’intervento dei professionisti dell’AUSL nelle scuole con la messa in quarantena o la sospensione della frequenza delle lezioni di varie classi. Dal 4 al 10 ottobre, sono stati eseguiti 599 tamponi molecolari e 642 tamponi antigenici rapidi. Il numero di classi in quarantena – conclude Martino - è diminuito rispetto alla precedente settimana di monitoraggio, passando da 30 a 28 classi”.

Aggiornamento sullo screening dei tamponi salivari molecolari nelle scuole sentinella

Il 5 ottobre scorso è iniziata la prima sessione di raccolta ed analisi dei campioni nelle scuole sentinella di Parma e provincia, con la partecipazione iniziale di 386 alunni.

Il 7 ottobre sono stati raccolti 369 campioni salivari. Gli esiti: nessun caso positivo e una modesta quantità di test non idonei legata ad insufficiente presenza di saliva.

La seconda sessione dello screening nelle scuole sentinella ci sarà tra 2 settimane.