Uno girava con le dosi al Parco Ducale, l'altro teneva la droga in casa in Oltretorrente: due pusher in manette

Uno stava spacciando al Parco Ducale, l'altro la droga - come previsto - l'aveva in casa. Ed è così che nella serata di ieri sono stati due gli arresti di pusher compiuti dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Parma coi colleghi della Stazione di Parma Oltretorrente.

All’interno del parco Ducale, intorno alle 17 è stato fermato un 21enne albanese che alla vista dei militari ha cercato di fuggire per poi essere bloccato. Nel corso della perquisizione è stato trovato in possesso di 33 grammi di marijuana, divisa in 6 dosi pronte per lo spaccio, di un cacciavite con punta limata e 500 euro in contanti con banconote di piccolo taglio, verosimilmente frutto di cessioni di droga appena fatte. Gravato da precedenti specifici, è stato arresto per resistenza a pubblico ufficiale, lesioni e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacente.

Contemporaneamente, nell'Oltretorrente è stata fatta una perquisizione domiciliare nell’abitazione di un 31enne di nazionalità nigeriana. Dopo aver capito di avere i Carabinieri alla porta, l'uomo ha cercato di disfarsi di uno zaino che, però, è stato subito recuperato: conteneva un sacchetto di cellophane con 500 grammi di marijuana, 80 grammi di cocaina, suddivisa in 8 dosi complessive. Anche in questo caso sono scattate le manette per lo spacciatore, portato nel carcere di via Burla.