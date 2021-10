I Musei del Cibo di Parma premiati dal GIST al TTG di Rimini

Al TTG Travel Experience di Rimini, il principale appuntamento dedicato al mondo del turismo in Italia, il Gist (Gruppo Italiano Stampa Turistica) ha premiato i vincitori del Gist Travel Food Award 2021. La quarta edizione del premio, tematizzata con lo slogan Restart & Reload 2.0, conferma il patrocinio dell’ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo. Dal palco di Arena Italy il presidente del GIST Sabrina Talarico e il presidente della giuria Vittorio Castellani hanno conferito i riconoscimenti a cinque realtà nazionali e internazionali, selezionate tra decine di candidature, con i loro progetti. Come “Miglior Destinazione” hanno vinto I Musei del Cibo della Provincia di Parma. La motivazione è la presenza fondamentale per capire il rapporto tra il paesaggio, l’uomo che lo abita con le sue tradizioni e con un patrimonio alimentare che lo colloca tra le principali aree di attrazione turistico-gastronomica. Un unicum per Italia e per l’Europa. Ed è con grande soddisfazione che Cristiano Casa – presidente di Visit Emilia www.visitemilia.com ha ritirato il premio.

La giuria del Gist Travel Food Award, presieduta da Vittorio Castellani è composta dai giornalisti e soci Gist: Elena Bianco, Marco Epifani, Alessandra Gesuelli, Alberto Lupini, Ada Mascheroni, Marina Moioli, Marina Tagliaferri.