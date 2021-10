E' stata scarsa l'adesione dei parmigiani alla manifestazione di protesta dei "No Green passi" che si è svolta questa mattina in piazza Garibaldi. Alla forma di protesta ha partecipato una trentina di persone che sono state controllate da un imponente schieramento di forze dell'ordine. Non si registrano problemi.

