«Domani» a Parma con politici, scrittori e anche due ministri

«Domani» è tra i pochissimi giornali al mondo nati durante la pandemia, tra riunioni via Zoom, smart working e mascherine. Per oltre un anno ha potuto dialogare con i suoi lettori soltanto a distanza, adesso è arrivato il momento di incontrarli di persona con il primo evento dal vivo. E, dicono dal giornale, «abbiamo scelto Parma perché è la capitale della cultura e perché è nel cuore di quell’Italia dinamica e ottimista alla quale Domani cerca di dare voce, contro gli opposti pessimismi della rassegnazione».

Sul palco dell’auditorium Paganini, sabato 23 e domenica 24 ottobre, con il patrocinio del Comune di Parma, «Domani» porterà i temi, i protagonisti e le sfide di un anno di giornalismo investigativo e di approfondimento con anche alcuni esponenti del governo come i ministri Cingolani e Cartabia ed il sottosegretario Amendola.

Si parlerà di politica, ma non solo. Nicola Imberti, giornalista di «Domani», discuterà di quello che succede a sinistra intorno ai

grandi partiti con Elly Schlein, vicepresidente dell’Emilia-Romagna, e con il sindaco di Parma Federico Pizzarotti.

Un team di giornalisti di inchiesta di «Domani» - Emiliano Fittipaldi, Giovanni Tizian e Giovanna Faggionato - si confronteranno con il conduttore di Presadiretta Riccardo Iacona su come affrontare i pericoli del giornalismo di inchiesta, tra querele milionarie, minacce e depistaggi. Daniela Preziosi dialogherà con due artisti che hanno trasformato il disegno in strumento di battaglia politica e culturale, anche se in modi molto diversi: Sergio Staino, il creatore di Bobo, e Gianluca Costantini, illustratore di «Domani» che ha messo il suo tratto al servizio di tante cause, come quella per la liberazione di Patrick Zaki.

Tra politica e cultura c’è poi un evento tutto dedicato a Parma con lo scrittore Paolo Nori, che racconterà la città insieme all’assessore alla Cultura Michele Guerra, stimolati da Beppe Cottafavi, editor delle pagine culturali di «Domani».

Tanti poi gli scrittori e le scrittrici che saranno a Parma: Ugo Cornia per una delle sue surreali letture, Jonathan Bazzi che parlerà di amori irregolari con Giulia

Pilotti, curatrice della posta del cuore di «Domani», Tiziano Scarpa che discuterà con Beppe Cottafavi, Walter Siti che con Alessandro Piperno affronteranno la grande questione del rapporto tra letteratura e impegno. Alla letteratura è arrivata anche Camilla «Camihawke» Boniardi, autrice best seller di un apprezzato romanzo dopo aver costruito una fedelissima comunità su Instagram: ne parlerà con Beppe Cottafavi.

Le due serate saranno chiuse rispettivamente dallo spettacolo «Tornare sulla luna» di Marco Paolini (sabato) e dalla presentazione del libro “L’uomo ricco sono io”, con Michela Murgia e Chiara Tagliaferri.

A Parma ci saranno anche l’editore di «Domani», l’Ingegnere Carlo De Benedetti, e il presidente della società editoriale, Antonio Campo Dall’Orto che faranno il loro bilancio del primo anno del quotidiano. r.c.

Il programma

Questi gli incontri in cartellone: 23 ottobre - ore 12 “C’è vita a sinistra?” Nicola Imberti, Federico Pizzarotti, Elly Schlein; ore 14.30 “Parma e dintorni” con Beppe Cottafavi, Michele Guerra, Paolo Nori; ore 15.30 Saluti - Carlo De Benedetti, Antonio Campo dall’Orto e Stefano Feltri; ore 16 Marta Cartabia intervistata da Stefano Feltri; ore 17 Sguardi sul Futuro: contributi di Intesa Sanpaolo, Enel, BF, FS Italiane; ore 17.30 “Ambiente e transizione” : Roberto Cingolani, Ferdinando Cotugno, Stefano Feltri; ore 18.30 “Le mani sull’Italia”: Attilio Bolzoni, Giulia Merlo, Nello Trocchia; ore 19.30 “Contro l’impegno” Beppe Cottafavi, Alessandro Piperno, Walter Siti; ore 21.30 “Tornare sulla Luna” Spettacolo di e con Marco Paolini. 24 ottobre - ore 10.30 Letture di Ugo Cornia; ore 11 ”La posta del cuore degli amori irregolari” Beppe Cottafavi, Jonathan Bazzi, Giulia Pilotti; ore 12 “Il Giornalismo d’inchiesta” Giovanna Faggionato, Emiliano Fittipaldi, Riccardo Iacona, Giovanni Tizian; ore 15.30 “Dal web all’editoria: un’autrice crossmediale” Camilla Boniardi aka Camihawke e Beppe Cottafavi; ore 16.15 “Europa e non solo: quanto conta l’Italia” Vincenzo Amendola e Mattia Ferraresi; ore 17 “Il sindacalista dei personaggi dei romanzi. Discorsi sulla letteratura” Beppe Cottafavi, Tiziano Scarpa; ore 17.45 “Il disegno è politica” Gianluca Costantini, Daniela Preziosi, Sergio Staino; ore 18.45 “L’uomo ricco sono io” Michela Murgia e Chiara Tagliaferri.