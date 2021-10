«Superlettrici, Superlettori cercansi» è il frizzante appello lanciato intitolando il progetto, per «Leggere, capire, cambiare il mondo con la graphic novel (e le sue super-persone)», di Emc2 Onlus in collaborazione con Ass. Parma 360° / Scintille Book Club e la casa editrice Becco Giallo, con il contributo di Fondazione Cariparma, nell’ambito del bando «Leggere crea indipendenza», patrocinato dal Comune di Parma.

Dal 20 ottobre a giugno, Lostello ospiterà incontri e workshop, una riffa natalizia e una festa finale di primavera per la realizzazione di un e-book e una mostra collettivi. L’obiettivo è promuovere la lettura attraverso la scoperta dei meccanismi alla base della graphic novel, genere letterario di grande impatto emotivo ed artistico capace di restituire in immagini e parole esperienze importanti e riflessioni complesse. Il progetto si rivolge a ragazzi e ragazze fino ai 18 anni, con una particolare attenzione per i centri giovani del Comune di Parma, ma nella prima fase di attività tutta la cittadinanza è invitata a partecipare (Lostello fino a dicembre ospiterà le presentazioni di 5 volumi e i rispettivi autori, con sessioni di live painting (partecipazione libera).

La seconda fase del progetto, da gennaio a giugno, prevede di introdurre alla pratica del racconto per immagini, trasformando i partecipanti in autori.

Al taglio di nastro, nella gioiosa cornice de Lostello, sono intervenuti Laura Rossi, assessore al welfare del Comune di Parma, Giovanni Fracasso di Fondazione Cariparma, Camilla Mineo di Scintille Book Club e Parma 360, Paolo Lommi di Emc2 Onlus. Lommi ha parlato della vocazione culturale e di inclusione sociale de Lostello, «spazio che promuove un’aggregazione libera e spontanea».

«Sono molto felice che questa bella iniziativa, occupandosi di far star bene le persone, venga fatta qui, un luogo di spirito europeo» le parole di Laura Rossi. Portando i saluti della presidenza e del consiglio di Cariparma, Fracasso ha plaudito al progetto, che saprà «creare legami di comunità, perché la lettura è un modo per stare insieme». Travolgente, poi, l’entusiasmo di Camilla Mineo, spiegando le ragioni che fanno della graphic novel un genere di straordinaria contemporaneità, «fondendo arte e cultura in un linguaggio fresco, poetico e divertente, mai scontato, in grado di formare lettori». Da Virginia Woolf a Mario Rigoni Stern, da Rosa Parks a Vincent Van Gogh, ogni incontro sarà l’opportunità per scoprire la vita di persone che hanno lasciato la loro impronta nel mondo, familiarizzando al tempo stesso con la particolare tecnica letteraria e artistica degli autori che hanno saputo raccontare le loro storie.

Protagonista del primo appuntamento, mercoledì 20, sarà con il volume «Roberto Baggio. Credere nell’impossibile» di e con Mattia Ferri, sceneggiatore, Nicolò Belandi, disegnatore. Per informazioni: www.emc2onlus.it; g.guiducci@emc2onlus.it.



