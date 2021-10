Il Milite ignoto ora è (anche) parmigiano. Ma non all'unanimità

Dopo 12 anni l’area ex macello di via dei Mercati e le ex Stalle di Maria Luigia tornano di proprietà del Comune.

Il Consiglio ha approvato la delibera con la quale Stt (la partecipata che inglobato l’ex società Alfa) riporta al Comune la proprietà delle due aree, destinate probabilmente all’alienazione in futuro, con uno storno delle cifre pagate in anticipo da parte della partecipata poi sciolta dopo varie traversie economiche. Sempre in tema di partecipate è stata prorogata al 2030 la durata di Stu stazione che avrebbe dovuto sciogliersi a fine 2021, per consentire l’estinzione del debito bancario che è prevista per la fine del 2024 e sarà agevolata dalla prevista vendita degli spazi all’interno dell’area ex Boschi oggi in stato di degrado e di cui Massari (Parma protagonista) e Occhi (Lega) hanno chiesto “una più accurata manutenzione da parte di Stu stazione “.

Salzano: "Troppi studenti in macchina da soli: ecco le code in zona Campus"

Salzano (Effetto Parma) ha sottolineato “le lunghe code e il forte traffico in zona Campus che si formano al mattino in particolare nell’accesso da via Langhirano. Buona parte del traffico è causato da studenti universitari che viaggiano da soli in auto e questo non è certo un buon esempio, sicuramente meno motivato di quello dei genitori che trasportano a scuola in auto i figli minorenni. Sarebbe opportuno che si sollecitasse l’Ateneo affinché intervenisse sugli studenti per ridurre questo fenomeno “.

Il Centro per l'impiego si trasferisce in via Bixio

Il Centro per l’impiego, oggi in via Bixio, si trasferirà in via Cavestro negli spazi oggi occupati dagli uffici degli ex Iraia e dalla sede del Ciac. Il Comune pagherà un affitto agli ex Iraia mentre le spese di ristrutturazione (un milione e mezzo la previsione ) saranno a carico della Regione. La scelta è stata fatta dopo aver scartato a causa dei tempi lunghi necessari, le collocazioni nell’ex Municipio di San Lazzaro in via Zarotto oppure all’ex Romanini Stuard, dove interverrà un project financing. Lo ha detto l’assessore al Welfare Rossi rispondendo a un’interrogazione di Lavagetto (Pd) che ha espresso perplessità su una scelta “logistica in un luogo senza parcheggi e difficile da raggiungere dove passeranno più di 10mila persone all’anno “.

Ex Municipio di San Lazzaro pronto nel 2025

Se entro fine anno arriveranno i fondi del Pnrr da un milione e mezzo chiesti al Governo, i lavori per la ristrutturazione totale dell’ex Municipio di San Lazzaro in via Zarotto potrebbero partire dopo aver fatto il progetto e indetto l’appalto, nel 2023 e l’edificio, destinato a uso civico per associazioni e centro civico essere pronto non prima del 2025. Lo ha detto oggi ’assessore ai lavori pubblici Alinovi rispondendo a un’interrogazione di Campanini (Pd)

Cittadinanza onoraria al Milite ignoto

Niente unanimità per la cittadinanza onoraria al Milite ignoto che oggi è stata votata come primo atto del consiglio comunale che è tornato a riunirsi dopo oltre un anno e mezzo con la possibilità di partecipazione di pubblico esterni. Tra i 29 consiglieri presenti infatti c’è stato il no di Freddi (Misto) che ha motivato il suo no col fatto che non venissero celebrati anche gli oltre 400 militari processati e fucilati per diserzione durante la Prima Guerra Mondiale. In precedenza Roberto Spagnoli, carabiniere che rappresenta in provincia di Parma l’associazione delle guardie d’onore del Pantheon e del Milite ignoto, aveva ricordato che Parma è il quartultimo comune della provincia di Parma a votare qs riconoscimento (che fa parte di un’iniziativa nazionale) e che Parma il prossimo 4 novembre arriverà alla ricorrenza con tutti i comuni col Milite ignoto cittadino onorario, seconda provincia d’Italia a toccare questo traguardo dopo La Spezia. Ora il consiglio proseguirà con interrogazioni e delibere

Il comunicato del Comune

In seduta di Consiglio Comunale è stata concessa la Cittadinanza Onoraria al Milite Ignoto. La proposta è stata promossa dal Gruppo delle Medaglie d’Oro al valor Militare d’Italia, perorata dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani, dall’Istituto Nazionale per la Guardia d’Onore alle Reali Tombe del Pantheon e dalla Legione Carabinieri “Emilia Romagna” e inoltrata a tutti i Sindaci d'Italia affinchè ci sia massima partecipazione. Il 4 novembre infatti ricorre il Centenario della translazione del Milite Ignoto nel sacello dell'Altare della Patria, ciò ha consentito alla popolazione di identificare una persona cara in quel militare sconosciuto, diventando di "tutti" quale simbolo del sacrificio e del valore dei combattenti della Prima Guerra Mondiale e successivamente di tuti i caduti per la Patria. Il 4 novembre durante le celebrazioni per la Festa dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate, i Sindaci della provincia che avranno aderito all'iniziativa consegneranno la pergamena della concessione di Cittadinanza Onoraria alla massima autorità militare in grado al Colonello Pasqualino Toscani. Alla firma erano presenti il Prefetto Antonio Garufi, il Colonello del Comando Provinciale Maresciallo Sabatino Di Donato, il Presidente Sez. Alpini Angelo Modulo, il Presidente di Assoarma Donato Carlucci, il Delegato Provinciale di Parma delle Guardia d'Onore alle Reali Tombe del Pantheon Roberto Spagnoli.