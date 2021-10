L'ultimo saluto a don Paganuzzi, il vescovo: "Era un dono per la sua comunità"

La chiesa del Buon Pastore da sola non è bastata per contenere tutti i fedeli, parenti e amici presenti per l'ultimo saluto a Don Ettore Paganuzzi, venuto a mancare nei giorni scorsi. A guidare il rito funebre, il vescovo Enrico Solmi che lo ha ricordato così:«Anche nell'ultimo periodo, durante la malattia ha sempre cercato il Signore, anche se le forze erano poche – afferma il vescovo –. Don Ettore è stato un dono per la sua comunità e per tutte le persone che hanno avuto la fortuna di incontrarlo». Finita la cerimonia, un ultimo saluto anche presso la chiesa di San Pancrazio e al santuario di Careno a Pellegrino Parmense. (A.pin.)

