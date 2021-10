La Parma sotterranea riservata agli abbonati

Riprendono le visite guidate per gli abbonati di Gazzetta di Parma (cartaceo e online) con un appuntamento inedito, in un luogo mai visto: la Galleria delle Fontane, gli spazi sotterranei della piazza, completamente recuperati. Un luogo nascosto, ma estremamente suggestivo e carico di valore storico, punto d’inizio e simbolo del progetto Parma Territorio d’Acque inserito in Parma Capitale Italiana della Cultura 2021.

Saranno gli abbonati i primi parmigiani a visitare questo percorso magico che corre dalla Piazza sotto via Farini e che permette di immergersi nel tempo passato, nella storia della città, alla scoperta della galleria sotterranea dove si snoda l’acquedotto farnesiano del Cinquecento e del suo rifacimento ottocentesco. L'iniziativa è realizzata grazie all’impegno congiunto di Comune, Azienda agraria sperimentale Stuard, Iren Spa e ArcheoVea Impresa culturale, che hanno sistemato, illuminato e reso accessibile lo spazio ipogeo.

Entrando dallo Iat, accanto all’albo pretorio, si scende sotto il palazzo del Comune. Da lì si possono visitare le stanze con la Galleria delle Fontane di epoca farnesiana e percorrere la prima parte dell’acquedotto che corre sotto strada Farini, reso ispezionabile da Maria Luigia e che raggiunge la Cittadella. Il tratto restaurato consente, per ora, di arrivare all’altezza della libreria Feltrinelli. Sotto il municipio si possono ammirare la pavimentazione medioevale della piazza, la vasca che veniva alimentata dall’acquedotto farnesiano, i tubi di ceramica che portavano l’acqua alla prima fonte pubblica (proprio dove oggi si trova la fontana sovrastata da «i du brassé», Ercole e Anteo) e il pozzo, aperto nel 1203, scomparso nel 1606 in seguito al crollo della torre campanaria, e riportato ora alla luce durante l’intervento di recupero della struttura.

Si risale in superficie davanti alla libreria Feltrinelli di via Farini. Le visite si terranno sabato 23 ottobre, dalle ore 10 alle ore 18.

Le richieste di partecipazione vanno inviate via mail a eventi@gazzettadiparma.it. Nell’email occorre indicare l’orario di preferenza (8 turni dalle 10 alle 18, la visita dura 40 minuti). Può partecipare soltanto chi riceve la conferma via email.

Stefania Provinciali