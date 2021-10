Riconosce la sua bici elettrica rubata: denunciato 30enne. Aveva con sè anche un coltello

L'ha riconosciuta il proprietario a cui era stata rubata: una bicicletta elettrica di colore bianco con bauletto che ha visto nell'area Eni in via Montebello angolo via Torelli. E subito ha chiamato i poliziotti delle Volanti.

Giunti sul posto gli agenti hanno individuato grazie all'uomo sia la bicicletta parcheggiata all’interno dell’area che l’utilizzatore.

Si tratta di un cittadino albanese di 30 anni: immediatamente perquisito, è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico, di due pezzi di plastica riconducibili alla bicicletta, nonché il nottolino di avviamento della bicicletta elettrica, che risultava danneggiata. Inoltre all’interno del bauletto, il proprietario ha riconosciuto tra i vari oggetti presenti i propri occhiali da sole.

La persona fermata, non riuscendo a dimostrare la proprietà della bicicletta, è stata accompagnata in Questura, e dopo essere stata fotosegnalata, è stata denunciata in stato di libertà per i reati di ricettazione e porto di armi ed oggetti atti ad offendere.