Due giovani a caccia di scooter da rubare in via Costituente: ma un residente li "incastra"

Ad avvisare i carabinieri è stato un cittadino: in via Costituente ha scoperto due ragazzi vestiti con abiti scuri impegnati a rubare uno scooter parcheggiato sul marciapiede appena sotto il balcone della sua abitazione.

Era l'una e la pattuglia della Sezione Radiomobile è stata inviata subito sul posto, ma una volta arrivata dei due giovani non c'era traccia ed i militari hanno iniziato a perlustrare le zone vicine. Dopo pochi minuti, il residente ha ricontattato il 112: aveva appena visto gli stessi ragazzi ripassare per via Costituente spingendo un altro scooter di colore bianco. La pattuglia ha percorso la via fino a quando, svoltando in strada del Quartiere, ha individuato i due con lo scooter.

Alla vista dei carabinieri, i ladri hanno lasciato cadere il mezzo e sono scappati, ma senza andare molto lontano. Un 18enne residente in città è stato subito bloccato e, sottoposto a perquisizione, trovato con arnesi atti da scasso. Resosi conto di cosa aveva fatto, ha indicato chi l’accompagnava: un 19enne anche lui di Parma che la pattuglia ha raggiunto a casa e che ha ammesso la sua partecipazione al furto.

Lo scooter è stato restituito al proprietario ed i due sono stati denunciati per furto, ricettazione e possesso di oggetti idonei allo scasso.