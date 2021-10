Rissa tra ragazzini alla fermata del bus: «Una scena terribile»

«Quei ragazzini se le davano con una violenza inaudita. Una scena terribile, in mezzo a tante persone». È rimasto davvero molto colpito un lettore della Gazzetta che nel tardo pomeriggio di lunedì ha assistito a questo episodio.

L'uomo si trova, infatti, in viale Mariotti, alla fermata dell'autobus. A un certo punto, dalla parte opposta, quella verso la Ghiaia, una zona già teatro di episodi violenti tra giovanissimi, si scatena il finimondo.

«Erano sette o otto, tutti sicuramente minorenni - racconta l'uomo -. Hanno iniziato a urlare l'uno contro l'altro. Poi sono passati agli spintoni e, infine, alle botte, con calci e pugni». Una vera e propria rissa in cui «uno di questi giovanissimi ha ricevuto uno spintone talmente violento da finire a terra in mezzo alla strada. Stessa sorte per una ragazzina, anche lei coinvolta nella rissa». L'uomo spiega di aver avvertito le forze dell'ordine e poi di aver preso il suo autobus. «Ho voluto raccontarlo - conclude - perché non è la prima volta che in centro assisto a queste scene».

r.c.